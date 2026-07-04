FirenzeViola Doppio colpo Thorstvedt Koleosho all'orizzonte, insieme a due incognite con le quali convivere

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Paratici lavora per mettere a disposizione di Grosso Thorstvedt e Koleosho, ma deve convivere con due incognite. In mezzo al campo per le voci su Fagioli, e in attacco

Primi tasselli in vista, ma pure un'idea tattica tutta ancora da costruire. Periodo di grande transizione quello che si apre per una Fiorentina ormai prossima a ritrovarsi, e non potrebbe essere altrimenti per l'accavallarsi di date tra loro lontane come quelle del calciomercato e del Mondiale. Traducendo tra poco più di una settimana, quando riprenderanno gli allenamenti al Viola Park, la squadra a disposizione di Grosso sarà tutta da costruire.

Raduni di rose sovraffollate

Niente che si discosti dalle abitudini del calcio moderno, anzi vera e propria prassi quella di osservare raduni con rose sovraffollate e parecchi esuberi di rientro, ma non per questo dettaglio da ignorare nella ricostruzione di una rosa più omogenea ed equilibrata. Intanto archiviato il primo arrivo Viery si registrano accelerate importanti su altri due obiettivi, certamente funzionali all'idea calcistica che porterà Grosso.

Thorstvedt e Koleosho, doppio colpo all'orizzonte

Sia su Thorstvedt che su Koleosho si registrano passi in avanti importanti, e se per il norvegese è solo il Mondiale a dettare i tempi dell'arrivo al Viola Park (oltre all'eventuale inserimento di Sohm come contropartita) per l'Under 21 starebbero cadendo eventuali dubbi a un trasferimento, tanto da spingere i viola a mettere sul piatto degli inglesi del Burnley un'offerta da 11 milioni di euro. Insomma dopo quello in difesa si profila un doppio colpo tra corsie esterne e centrocampo.

Dubbio Fagioli

Tuttavia è proprio in mezzo che si annida il principale dubbio tattico al progetto di Grosso, fosse solo per quell'incertezza che monta giorno dopo giorno sul futuro di Fagioli. Anche se non arrivano resoconti di contatti diretti l'eventualità di una mossa da parte di un club straniero, presumibilmente inglese, tiene aperti svariati scenari, tra questi pure quelli di un cambio netto di strategia, anche in termini di gioco. Perché un conto è immaginare un 4-3-3 come quello del prossimo anno con Fagioli, un altro con un diverso interprete.

Incognite offensive

Altre incognite da valutare, in parallelo probabilmente con quella che sarà la preparazione estiva della squadra, quelle offensive, almeno considerando una posizione di Kean che può risultare sensibile agli sviluppi del mercato e quella molto più incerta di Piccoli. Per la punta azzurra i giorni della clausola rescissoria da 62 milioni di euro sono destinati a filare via lisci, non è dato sapere cosa potrà accadere da metà luglio in poi. Più o meno quel che potrebbe avvenire per Piccoli la cui partenza, anche se in prestito, imporrà comunque la ricerca di un nuovo attaccante.