Dalla Spagna, accordo Amatucci-D. La Coruna. Manca il sì di Paratici
Dalla Spagna scrivono che Lorenzo Amatucci potrebbe vestire la maglia del Deportivo La Coruna. Lo scrive Marca, secondo cui il club biancoblù punta con decisione sul classe 2004 della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo, tanto da aver già compiuto un passo importante per il suo innesto. Ricordiamo che Amatucci ha giocato l’ultima stagione in prestito al Las Palmas che però ha deciso di non riscattarlo nonostante il diritto a disposizione.
Accordo tra Amatucci e il Deportivo La Coruna
Il Deportivo La Corona avrebbe raggiunto un accordo verbale con il giocatore, che da parte sua si sarebbe già mostrato disponibile a tornare in Spagna. Adesso manca solo un tassello per sbloccare definitivamente l’operazione, ovvero il sì da parte della Fiorentina, proprietaria del cartellino di Amatucci. Nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta.
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