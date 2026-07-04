Volpato si offre alla Fiorentina: "Tanti motivi per sceglierla: grande squadra"

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Cristian Volpato preme per trasferirsi alla Fiorentina. L'esterno d'attacco del Sassuolo si è schierato anche apertamente, parlandone ai microfoni di Diretta.it dopo l'eliminazione dal Mondiale con l'Australia, per mano dell'Egitto: "Adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto. Poi ci penseremo. I miei agenti si occuperanno di queste cose e io mi fido di loro. La Fiorentina è una grande squadra. Hanno avuto un anno un po' difficile, ma i giocatori ci sono, il Viola Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l’allenatore. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso".

Queste invece le parole del giocatore dopo l'estromissione dalla Coppa del Mondo della Nazionale dei Canguri, avvenuta ai calci di rigore contro l'Egitto: "Secondo me abbiamo dominato la partita. È chiaro che ci sono stati momenti in cui loro hanno avuto più controllo, ma siamo delusi perché abbiamo dato tutto. Sono orgoglioso dei miei compagni, dello staff e di tutta la nazione che si è svegliata alle quattro del mattino per guardarci. Volevamo renderli orgogliosi, e ci siamo andati vicinissimi. Alla fine sono stati i dettagli a fare la differenza".