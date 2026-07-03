RFV Merlo: "Bene Viery ma venderei Pongracic per comprare un altro difensore"

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Claudio Merlo, ex centrocampista della Fiorentina campione d'Italia nel 1969, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di Viola Amore Mio per parlare del mercato viola: "La Fiorentina ha tanti contatti per poter fare acquisti ma anche tanti giocatori in rosa, quindi penso che prima dovremo sfoltire, specialmente quelli tornati dai prestiti".

L'ha colpita il fatto che il primo colpo sia stato un difensore brasiliano?

"Non mi ha colpito, perchè ho sempre detto che alla Fiorentina ne servivano almeno due di centrali. Viery è mancino, gioca il pallone, ora ne serve un altro e dietro siamo apposto. Secondo me bisogna sempre partire da dietro e poi andare avanti".

Qual è la sua idea su Pongracic?

"Io qualche giocatore in difesa lo venderei, anche Pongracic. Quest'anno sembrava giocasse con paura. Ci fosse la possibilità di prendere un altro difensore, lo comprerei. Pongracic inoltre non gioca mai di prima, è lento nel passare la palla".

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