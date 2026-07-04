RFV Galbiati: "Il problema di Paratici non è comprare. Serve l'Under 23"

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Così l'ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha parlato a "Firenze in campo" in onda su Radio FirenzeViola della nuova Fiorentina: “Per adesso la società ha comprato un solo giocatore e non ne ha venduto nemmeno uno. Di esuberi ce ne sono tanti. È una squadra in fase embrionale”.

A Paratici spetta tanto lavoro...

“Il problema di Paratici non è quello di comprare, ma di riuscire a vendere bene. Anche perché non è semplice piazzare gli esuberi. Il miglior direttore sportivo è a mio avviso quello che ne smaltisce di più. Comprare è sempre abbastanza facile, vuol dire che hai i soldi”.

Le piace l'idea dell'Under 23?

“Secondo me dovrebbe essere obbligatoria, addirittura ci sono alcuni paesi come l’Inghilterra dove fanno il campionato riserve. Anche da noi c’era: io ho vinto l’ultimo in assoluto con l’Inter”.

Come funzionava?

“Si giocava di giovedì, c’erano quelli che giocavano poco in prima squadra e i migliori della Primavera. Affrontavi tutte le squadre vicine, tra Serie C e D. Veniva fuori un girone”.

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