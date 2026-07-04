La Fiorentina cerca un mediano, Sky insiste: "Nuovi contatti per Oulai"

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Nella serata di ieri i colleghi di Sky Sport hanno rivelato la notizia secondo cui la dirigenza viola starebbe seguendo con particolare attenzione il centrocampista del Trabzonspor, Inao Oulai. I turchi chiedono una cifra alta, tra i 23 e i 25 milioni. La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è rimasta stregata da lui - si legge - e sta provando a trattare sul prezzo. L'ivoriano è il prescelto come colpo in vista della nuova stagione.

Lo slot extracomunitario

La società è disposta anche a usare uno slot extracomunitario per lui, perché lo considera un talento di grandissima prospettiva. Oulai rientra sicuramente tra i talenti più brillanti finiti sotto i riflettori grazie alla Coppa del Mondo 2026. A soli 20 anni, infatti, il centrocampista è già una colonna della nazionale ivoriana. Dopo una stagione in Turchia con 2 gol e 4 assist in 25 partite, ora il futuro di Oulai è incerto, ma la Fiorentina spinge per portarlo in Italia.