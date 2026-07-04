Presidente Union Brescia: "Beldenti? Era difficile per noi trattenerlo"

Presidente Union Brescia: "Beldenti? Era difficile per noi trattenerlo"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:57Primo Piano
di Redazione FV
fonte TMW

Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, ha parlato in conferenza stampa della cessione di Dennis Beldenti alla Fiorentina: “Era difficile per noi trattenerlo, a livello anche di competitività e crescita per lui sul campo. Al di là di un’offerta economica incredibile per un 2010: perché 950.000 euro non sono certo cosa comune”.