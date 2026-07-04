Thorstvedt-Fiorentina, accordo fino al 2031. Il Sassuolo ha abbassato le richieste

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La trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt continua ad avanzare e potrebbe arrivare alla svolta nei prossimi giorni. Come riferisce il Corriere Fiorentino, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i due club per cercare di definire un'operazione che resta una delle priorità del direttore sportivo Fabio Paratici. Il centrocampista norvegese, attualmente impegnato al Mondiale, ha già espresso la volontà di trasferirsi a Firenze e avrebbe raggiunto un'intesa di massima con la società viola per un contratto fino al 2031.

Resta da trovare l'accordo economico con il Sassuolo, che avrebbe abbassato la propria richiesta dai 20 ai 15 milioni di euro. La Fiorentina punta a ridurre ulteriormente l'esborso inserendo nell'operazione Simon Sohm, centrocampista destinato a lasciare il Viola Park e ritenuto una contropartita gradita dagli emiliani. Per il club neroverde la cessione di Thorstvedt consentirebbe di monetizzare prima della scadenza del contratto, mentre per Fabio Grosso significherebbe poter contare su un giocatore che conosce bene e che considera ideale per il proprio sistema di gioco. Salvo sorprese, la trattativa dovrebbe entrare nella fase decisiva una volta conclusa l'avventura del norvegese al Mondiale.