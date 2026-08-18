RFV Stovini: "Io terrei Kean, ma la sua volontà può diventare decisiva"

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L'ex difensore, Lorenzo Stovini, si è così espresso a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola sulla proposta del Como per Moise Kean rifiutata dalla Fiorentina: "Sapevamo che Kean avrebbe potuto ricevere qualche offerta importante, soprattutto dopo Ferragosto. Personalmente lo terrei, come credo farebbero molti tifosi, ma davanti a una proposta importante bisognerà valutare anche la volontà del giocatore. La Fiorentina ha già preso Pellegrino e quindi ci sarà da ragionare, ma credo che Paratici stia facendo un lavoro eccezionale e che saprà gestire anche questa situazione nel migliore dei modi".

Che valutazione darebbe a Kean nel caso in cui la Fiorentina fosse costretta a venderlo?

"Si parla di 30-40 milioni, una cifra importante che merita sicuramente una riflessione. Kean arriva da una stagione negativa, nella quale è stato difficile salvare qualcuno, e inoltre quest’anno la Fiorentina non giocherà le coppe. Lui, però, deve ricordare che a Firenze si è rilanciato. Se il Como dovesse investire una cifra del genere, significherebbe puntare fortemente su di lui, soprattutto considerando la possibilità di giocare la Champions. In una situazione del genere, la volontà del giocatore potrebbe diventare quasi più importante di quella della società".

Il Como ha offerto 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto. Una cifra che si avvicina alla sua valutazione?

"Sì, siamo più o meno in quella zona. Se il Como vuole davvero Kean, può permetterselo, ma non significa che la Fiorentina debba essere presa per il collo. È una società con importanti disponibilità economiche, ma anche molto ben gestita e con dirigenti competenti. Se dovesse fare un investimento simile, Kean diventerebbe probabilmente il colpo più importante della stagione e uno dei giocatori di punta del progetto. Dal punto di vista economico, per la Fiorentina sarebbe un’ottima operazione, ma personalmente oggi non lo cederei. Dopo una stagione difficile, è un giocatore che va rilanciato e che potrebbe essere molto utile. Inoltre, la sua permanenza sarebbe un ulteriore segnale delle ambizioni della Fiorentina. Bisognerà aspettare la fine del mercato, ma se il Como vuole affondare il colpo, non credo aspetterà l’ultimo giorno".

Passando alla difesa, quale potrebbe essere la coppia titolare della Fiorentina?

"Non sono riuscito a seguire tutte le partite del precampionato, ma la difesa è un reparto fondamentale, soprattutto dopo una stagione negativa. Grosso, dopo aver visto la squadra contro il Benevento e durante la preparazione, credo si sia già fatto un’idea sui possibili titolari. I giocatori a disposizione sono tutti validi e si sono messi nelle condizioni di fare bene. Dragusin ha iniziato positivamente, mentre ci sono anche Ranieri, Pongracic e Viery. La scelta dipenderà dalle valutazioni del tecnico, ma credo che Grosso abbia già individuato la coppia su cui puntare per l’inizio del campionato".

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