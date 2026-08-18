Calciomercato Via al tormentone Kean: tutti gli scenari e i possibili sostituti

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Il Como è uscito allo scoperto per Kean ma dovrà sbrigarsi. Intanto la Fiorentina valuta Pinamonti e Lucca come sostituti

La Fiorentina ha risposto chiaramente, al Como, su Moise Kean: l'offerta formulata non è ritenuta in alcun modo congrua. Ricordiamo che la società lombarda aveva avanzato una proposta ufficiale da 5 milioni per il prestito oneroso, più altri 25 per l’obbligo di riscatto. Niente da fare. La dirigenza viola, inamovibile, ha chiesto almeno 40 milioni di euro. Magari raggiungibili coi bonus o integrabili con una percentuale sulla futura rivendita. Sta di fatto che è così.

Le tempistiche saranno decisive

L’uscita allo scoperto di ieri è da considerarsi un primo passo avanti del Como, nonché l’inizio di una trattativa concreta dopo settimane, per non dire mesi, di apprezzamenti a "salve". Da non sottovalutare, però, il fattore tempo. Mancano due settimane alla fine del mercato, e in caso di cessione di Kean la Fiorentina dovrebbe affondare il colpo per un altro attaccante in modo da non rimanere scoperta nel reparto offensivo. Il che non sarebbe così immediato.

Le alternative vagliate da Paratici

Quindi il Como deve sbrigarsi a rilanciare. Tra i nomi che Fabio Paratici sta valutando per l'eventuale post Kean c’è Andrea Pinamonti, il cui contratto col Sassuolo scadrà nel 2027 (con per il 2028), motivo per il quale potrebbero bastare 10-15 milioni. Piace anche Lorenzo Lucca: servirebbero però 25-30 milioni. Due soluzioni alternative a Mateo Pellegrino che diventerebbe il centravanti titolare della squadra allenata da Fabio Grosso. Sono attesi sviluppi a breve.