RFV Giuseppe Cannella su Kean: "Per 35 milioni più bonus lo cederei"

vedi letture

Il direttore sportivo, Giuseppe Cannella, ha parlato a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola della questione Moise Kean: "La quotazione dipende da chi ti chiede il calciatore e soprattutto da quanto ha bisogno di averlo. Il Como, come società, appartiene a una fascia economica molto alta, quindi la Fiorentina fa bene a chiedere 50 milioni, sapendo che poi può scendere. Se un club che ha investito tantissimo non riesce a trovare un altro attaccante per quelle cifre, è normale che la Fiorentina faccia una richiesta importante Quando devi cedere un giocatore che nelle ultime due stagioni ha dato tanto alla Fiorentina, è giusto chiedere una cifra elevata. Ripeto: il prezzo lo fa chi presenta la richiesta e quanto desidera quel giocatore".

Quanto potrebbe essere una cifra realistica per arrivare a un accordo?

"Direi 35 milioni più 4 o 5 di bonus, arrivando quindi a circa 40 milioni. Sarebbe un affare per tutti, anche perché il calciatore è ampiamente ammortizzato. Non ricordo quanti anni di contratto gli restino con la Fiorentina, ma non lo ha prolungato la scorsa estate. Sono comunque condizioni accettabili".

La Fiorentina ha già individuato in Pellegrino il possibile sostituto di Kean: potrebbe essere lui il centravanti titolare della prossima stagione?

"L’operazione Pellegrino è stata una mossa ottima. Ho avuto modo di vederlo in televisione, anche se non lo conosco personalmente, e mi sembra un attaccante con qualità importanti, sia fisiche sia tecniche. Paratici e il suo gruppo hanno fatto bene ad assicurarsi questo giovane argentino. Le trattative spesso vengono rese pubbliche quando sono già state avviate da tempo, quindi quando voi venite a conoscenza di un’operazione è probabile che il club abbia già fatto parecchio lavoro. Considerando anche il modo in cui lavora Paratici, credo che la Fiorentina abbia già pensato a un eventuale sostituto nel caso di una cessione importante come quella di Kean. Da questo punto di vista, penso che il club non si farà trovare impreparato".

Ascolta il podcast per l'interevista completa!