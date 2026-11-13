RFV Durante: "Noriega? Non prenderei un giocatore da un club terzultimo"

Questo le considerazioni dell'intermediario esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: “Bene lo scouting, ma quando si tratta un giocatore bisogna conoscere la realtà, il contesto del club. A volte cambiano anche i dirigenti, quindi spesso si sbagliano certe operazioni. Per quanto riguarda la Fiorentina, se tu vai a trattare un calciatore del Gremio… Vi faccio un esempio”.

Prego.

“Il Gremio è diciottesimo in classifica, questo pesa. Perché per una squadra di grandissimo livello, trovarsi in una situazione tragica non è banale. Quindi se tu vai a trattare un giocatore di secondo livello in un club del genere, che è in fondo alla classifica, non puoi spendere delle cifre incredibili. Altrimenti vuol dire che non conosci la realtà, oppure hai altri parametri nella testa”.

Noriega è un profilo di secondo livello?

“È un ragazzo che ha quantità: è partito da difensore centrale e ora fa l’intenditore a centrocampo. Ma sapendo dei limiti per gli extracomunitari, secondo me, devi puntare su giocatori più impattanti. Lui è comunque un calciatore di una squadra terzultima. Quando Renzo Castagnini portò in Italia Campagnaro, gli dissi che aveva sbagliato: poi non è stato così, ma è stato un miracolo”.

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