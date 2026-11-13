RFV Firicano: "Il terzino non è la priorità. Dragusin? Mi aspettavo le difficoltà"

L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" e ha parlato della retroguardia di Paolo Vanoli: “Prendere venticinque gol in undici gare non è un dato incoraggiante. Proteggere la difesa con un centrocampista che abbia nell’interdizione una nota rilevante può essere opportuno”.

La Fiorentina cercherà anche un esterno basso a sinistra.

“Secondo me l’emergenza non è lì. C’è Joao Mario, c’è un giocatore di ruolo come Valdepenas, c’è un altro terzino che tornerà a gennaio e cioè Parisi. Servono rinforzi da altre parti”.

Dragusin può ancora essere considerato un potenziale leader?

“Avevo già detto che avrebbe avuto bisogno di un periodo di comporto per tornare a carburare dopo l’infortunio. Sta facendo il percorso che deve fare: io mi aspettavo qualche difficoltà. Il problema è che in rosa non trovi un altro difensore con le capacità di sopperire a queste difficoltà di Dragusin”.

Cosa pensa della sua marcatura su Woltemade a due metri?

“I gol più o meno si assomigliano tutti, tanto che ieri sera Frattesi fa un gol simile a quello di Woltemade. Il difensore puro non cerca tanto la palla, quanto l’uomo: e qui deve emergere la lettura, cosa che un po’ manca nei difensori moderni. Non ne farei una colpa a Dragusin, anche se ovviamente eviterebbe molti gol”.