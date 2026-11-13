A gennaio arriverà anche un esterno basso a sinistra: la situazione
La Fiorentina si prepara a essere protagonista nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare soprattutto il centrocampo e la fascia sinistra. In estate il club aveva valutato Emerson Palmieri, scegliendo poi di puntare soltanto su Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid. A gennaio tornerà a disposizione anche Parisi, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la volontà della società resta quella di inserire un altro esterno basso a sinistra.
Capitolo centrocampo
Per il centrocampo, la dirigenza continua a seguire Hojbjerg e Torreira, entrambi profili graditi a Vanoli. La trattativa per il danese appare complicata, visto che il giocatore è soddisfatto della sua esperienza al Marsiglia e non sembra intenzionato a partire a stagione in corso. Più concreta, almeno sul piano della volontà del calciatore, la pista Torreira, che tornerebbe volentieri a Firenze. Resta però da convincere il Galatasaray, che considera il centrocampista un elemento importante. Non è escluso, infine, un intervento anche in difesa. Tra i nomi valutati c'è Tiago Gabriel, ma l'operazione si presenta particolarmente costosa: il Lecce, infatti, chiede almeno 25-30 milioni di euro.
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