RFV Cinquini: "A gennaio servono giocatori di personalità per il salto"

Queste le parole dell'ex dirigente viola, Oreste Cinquini, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" sulla Fiorentina: "La famiglia Commisso sta facendo molto per la Fiorentina e i tifosi devono riconoscerlo. Nonostante le perdite, Paratici ha avuto la possibilità di operare liberamente sul mercato estivo, anche se le cessioni sono state poche. Bisogna considerare anche gli investimenti effettuati: 155 milioni per il centro sportivo e altri 55 milioni per la ristrutturazione dello stadio. A mio parere, alla società è mancata soprattutto una figura di direttore sportivo responsabile dell'intera area tecnica, capace di gestire anche le decisioni più difficili. L'assenza di Commisso si è fatta sentire, ma resta il merito della proprietà per quanto investito nel club".

Come giudica il mercato estivo di Paratici?

"Paratici ha acquistato alcuni giocatori importanti, puntando soprattutto su profili giovani. Credo però che alla squadra manchino ancora elementi di personalità, soprattutto a centrocampo, capaci di dare carattere al gruppo dentro e fuori dal campo. A gennaio, con un paio di innesti, la Fiorentina potrebbe compiere un ulteriore passo avanti. Resta il problema della difficile partenza stagionale, che potrebbe continuare a pesare sulla squadra. Anche la gestione degli allenatori non è stata ideale: dopo aver puntato su Grosso e non aver confermato Vanoli, la società è stata costretta a richiamare quest'ultimo. Le ultime due partite, però, mi hanno trasmesso sensazioni positive: Vanoli sta dimostrando di voler cercare la vittoria, come visto anche contro la Juventus. La Fiorentina deve ora ritrovare compattezza, senza sottovalutare la questione dello stadio, che comporta conseguenze anche economiche. All'Atalanta, ad esempio, la solidità societaria e la continuità hanno permesso di affrontare meglio situazioni simili. Alla Fiorentina manca proprio questo tipo di stabilità".

Quanto può incidere sulla Fiorentina la situazione dello stadio?

"L'Atalanta poteva contare su una struttura societaria e su una continuità difficilmente scalfibili. Alla Fiorentina manca proprio questa solidità: non abbiamo avuto un percorso di continuità come quello costruito negli anni da Ranieri".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!