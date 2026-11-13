Calciomercato Lo strano prezzo di Mandragora e quell'asse di mercato col Torino

Dall'ultimo bilancio salta all'occhio la modesta dell'incasso di Mandragora: occhio alla “partnership commerciale” Fiorentina-Torino

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha pubblicato il bilancio relativo al giugno 2026, aggiungendoci le spese successive alla chiusura dell’esercizio. Quindi le operazioni condotte in estate, tra cui la cessione di Rolando Mandragora al Torino: si tratta - secondo i prospetti - di un trasferimento a titolo definitivo per la somma di 250 mila euro. Salta all’occhio la modestia dell’incasso, che in un primo momento sembrava più verosimilmente vicino ai 5 milioni. Tanto più che a luglio, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società avrebbe rifiutato 8 milioni di euro dal Besiktas.

La strategia e gli sconti reciproci

Si potrebbe ricondurre il tutto a una sorta di "partnership commerciale" che ci sarebbe stata tra la Fiorentina e il Torino nei mesi scorsi. Ricordiamo, infatti, che i viola hanno ceduto ai granata anche Pietro Comuzzo e Nicolò Fortini, prelevando a loro volta Alieu Njie. Dunque è plausibile pensare che il ricavo di Mandragora sia più basso perché, in sede di trattativa, la Fiorentina potrebbe aver strappato uno sconto sul riscatto di Njie. O chissà che i viola abbiano concesso un "saldo" su Fortini per riscuoterne uno sull'attaccante svedese. Lo sapremo solo alla chiusura del prossimo bilancio.

L'asse di mercato Firenze-Torino

Sta di fatto che esiste una sinergia tra Fabio Paratici, Gianluca Petrachi e Urbano Cairo, che i club hanno rafforzato in estate. E non è da escludere che possa continuare nella finestra di mercato invernale, visto che la Fiorentina aveva già manifestato il suo interesse per Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 che piace molto ai viola. Oggi risulta più difficile puntarci per via della folta concorrenza. Su di lui ci sono pure il Napoli e la Roma. Ma, come detto, l’asse Firenze-Torino è caldo: chissà che questo elemento non possa fare la differenza nei prossimi mesi.