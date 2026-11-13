Dalla Turchia, la Viola vuole trattenere Mastantuono: c'è concorrenza

Come noto, la Fiorentina ha preso Franco Mastantuono in prestito per la stagione in corso. Non è previsto un diritto di riscatto e ad oggi non c'è possibilità di un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, secondo quanto scrive 4-4-2.com, il club toscano ha già fatto sapere al Real Madrid di voler trattenere il giovane attaccante almeno per un'altra stagione. Sono già in corso trattative per un ulteriore prestito. Tuttavia, molti altri club hanno messo gli occhi sull'argentino, tra cui alcune squadre di Serie A - si legge - quali Milan, Napoli e Roma.

Occhio alla Premier League

Anche il Fulham, con l'ex allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa, starebbe tenendo d'occhio l'ex giocatore delle giovanili del River Plate. Il giocatore, impiegato principalmente sulla fascia destra, ha impressionato soprattutto per le sue doti di dribbling, la sua visione di gioco, la sua capacità realizzativa e il suo QI calcistico, che spesso gli permette di prendere le decisioni giuste nella trequarti avversaria. Mastantuono è attualmente sotto contratto con il Real Madrid fino al 2031. In definitiva, saranno gli spagnoli a decidere se il giovane potrà trasferirsi nuovamente l'anno prossimo.