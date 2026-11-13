Dalla Spagna, Real Sociedad e Villarreal su De Gea: nodo ingaggio

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, David De Gea potrebbe concludere la sua esperienza alla Fiorentina al termine della stagione. Il portiere sarebbe finito nel mirino di Real Sociedad e Villarreal, interessate a valutare un suo possibile arrivo. Nonostante il contratto con i viola sia valido fino a giugno 2028, la società starebbe già prendendo in considerazione altri profili, anche alla luce di alcuni errori commessi dal giocatore e del suo ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Il nodo ingaggio a complicare tutto

La Real Sociedad deve prima fare chiarezza sul futuro di Alex Remiro, attualmente legato al club fino al 2027. A rendere complicata l'eventuale operazione per De Gea è soprattutto lo stipendio percepito a Firenze, oltre alla necessità di trovare un accordo con la Fiorentina per il cartellino, considerando la scadenza contrattuale fissata al 2028. Anche il Villarreal potrebbe inserirsi nella corsa al portiere spagnolo. Il club sta infatti cercando maggiore stabilità tra i pali, dove Luiz Júnior e Péter Gulácsi non hanno convinto pienamente in questa prima parte di stagione. De Gea rappresenterebbe quindi un'opzione di esperienza per rafforzare il reparto.