RFV Rossitto: "Protti ha lottato come un leone. Paratici? Giusto parlare poco"

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Fabio Rossitto ha voluto ricordare Igor Protti, di cui è stato compagno di squadra al Napoli, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: “Queste giornate tristi ti fanno pensare. Con Igor ho condiviso anche la camera in vari ritiri. Sapevamo che stava lottando come un leone, lui ha sempre avuto una grande personalità e qualità. Un bomber vero, sia nella vita che nello sport. Sempre in prima linea. Sempre pronto a metterci la faccia. Certi avvenimenti ti lasciano a bocca aperta. Sono vicino ai suoi familiari”.

Passando alla Fiorentina, cosa pensa della conferenza di Paratici?

“Io lo stimo tantissimo, ha una capacità di vedere i giocatori impressionante. Quando è andato all’estero ha avuto qualche problema, ma resta un top. Lui ha una visione ben precisa, per questo è un vincente. Vuole fare bene, sa capire gli equilibri una squadra e il talento. La scelta sull’allenatore è ben precisa e coerente con le sue idee. Sono convinto che i viola cresceranno moltissimo”.

Non ci sono state grandi notizie…

“Credo che oggi parlare poco sia un grande pregio. Diffido di chi sbandiera subito. Poi dovrà trovare i profili i giusti, ma penso che abbia l’idea della Fiorentina che vuole costruire. Una squadra dinamica che non vuole essere seconda a nessuno”.

Ndour e Koleosho le piacciono per ripartire?

“Sì, tutti e due. Soprattutto Koleosho mi intriga molto, Baldini ne è innamorato, unisce l’aspetto tecnico-tattico alla generosità. Ha qualità nell’uno contro uno.

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