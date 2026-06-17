RFV Bruni: "Antognoni andrebbe messo al posto della torre di Maratona. È un simbolo"

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Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina ed Hellas Verona, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Colpi d'Ala" dell'ex campione viola, Giancarlo Antognoni, che al momento non è disposto a partecipare al centenario: "Io sinceramente non ho seguito la vicenda. Giancarlo andrebbe messo al posto della torre di Maratona come simbolo della Fiorentina. Questa cosa l'ha sofferta molto e se questa decisione è maturata in seguito a questo malessere del fatto che non è stato considerato come giusto che venisse considerato".

Antognoni ha parlato anche dell'invito via email, che non gli è piaciuto...

"A me mi ha chiamato la segretaria. Non pensano che ha un simbolo così certe cose gli vanno dette in certo modo, coccolandolo un po'".

Sembra che la Fiorentina sia restia ad avere questo tipo di figure al suo interno, che ne pensa?

"Questo è una consuetudine delle società straniere, che non vivono l'ambiente. Ci sono molte figure che non hanno la possibilità di vivere un ruolo. In certe società ci sono delle persone che non sanno se il pallone è quadrato o tondo. Ormai si sa, la storia è vecchia. Parlando anche a livello tecnico gli allenatori…"

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