Niccolò Pontello: "Antognoni lasci da parte i dissidi, lui è storia"
Così l'ex dirigente della Fiorentina, Niccolò Pontello, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sulla questione Antognoni: “Antognoni non si discute, si ama. Poi ovviamente non è la festa di qualcuno, ma della Fiorentina. Di tutti i tifosi, di tutti i fiorentini. Non può non esserci Antognoni, spero che lo abbiano sollecitato in tanti”.
Tanti addetti ai lavori ed ex viola ci stanno provando…
“È una delle parti più importanti della storia del nostro secolo. Lo conosco da quarant’anni, è un ragazzo speciale, lineare, buono. Non è stato trattato bene, ma questa è un’occasione importante in cui deve mettere da parte quel rancore, anche poco, che può avere”.
In molti lo prenderebbero come un tradimento?
“Non penso che ci sia questo pericolo. Bisogna superare i dissidi passati, non deve dare adito alle possibili reazioni della gente che potrebbe percepirlo come superbia. Credo che ci ripenserà e comunque mi riprometto anche io di chiamarlo”.
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