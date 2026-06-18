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Calamai: "L'esperienza di Rugani insegna: mai più affari con la Juventus"

Calamai: "L'esperienza di Rugani insegna: mai più affari con la Juventus"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:15Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dei nomi di mercato juventini accostati alla Fiorentina: "Aspettando il verbo di Paratici, faccio una riflessione sul mercato. Devo dire che non mi entusiasma e anzi boccerei a prescindere l’ipotesi di pescare altri giocatori dalla Juventus. In questo caso mi riferisco a Miretti: è un profilo interessante, ma in quel ruolo ne abbiamo a dosi industriali.

E poi l’esperienza di Rugani ci ha ribadito che dai bianconeri dobbiamo prendere solo giocatori che possano fare la differenza, e non esuberi di cui la Juve si vuole liberare. La nostra dose di 'gobbismo' ce l’abbiamo già, non mi pare di doverne aggiungere altra". 

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "L'esperienza di Rugani insegna: mai più affari con la Juventus"