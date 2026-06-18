RFV
Calamai: "L'esperienza di Rugani insegna: mai più affari con la Juventus"
FirenzeViola.it
Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dei nomi di mercato juventini accostati alla Fiorentina: "Aspettando il verbo di Paratici, faccio una riflessione sul mercato. Devo dire che non mi entusiasma e anzi boccerei a prescindere l’ipotesi di pescare altri giocatori dalla Juventus. In questo caso mi riferisco a Miretti: è un profilo interessante, ma in quel ruolo ne abbiamo a dosi industriali.
E poi l’esperienza di Rugani ci ha ribadito che dai bianconeri dobbiamo prendere solo giocatori che possano fare la differenza, e non esuberi di cui la Juve si vuole liberare. La nostra dose di 'gobbismo' ce l’abbiamo già, non mi pare di doverne aggiungere altra".
autore
Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Le più lette
Copertina
LiveParatici: "Vogliamo una Fiorentina competitiva e duratura. Kean? Speriamo sia il nostro numero 9"
Lorenzo Di BenedettoKean vuole restare e la Fiorentina non potrebbe trovare nessuno migliore di lui: il matrimonio deve andare avanti per il bene di tutti. Antognoni diserta il centenario? Ci perderebbe solo la storia del club, non sarebbe uno smacco alla proprietà
Angelo GiorgettiLa verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus
Mario TeneraniI sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com