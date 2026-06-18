RFV Calamai: "L'esperienza di Rugani insegna: mai più affari con la Juventus"

vedi letture

Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dei nomi di mercato juventini accostati alla Fiorentina: "Aspettando il verbo di Paratici, faccio una riflessione sul mercato. Devo dire che non mi entusiasma e anzi boccerei a prescindere l’ipotesi di pescare altri giocatori dalla Juventus. In questo caso mi riferisco a Miretti: è un profilo interessante, ma in quel ruolo ne abbiamo a dosi industriali.

E poi l’esperienza di Rugani ci ha ribadito che dai bianconeri dobbiamo prendere solo giocatori che possano fare la differenza, e non esuberi di cui la Juve si vuole liberare. La nostra dose di 'gobbismo' ce l’abbiamo già, non mi pare di doverne aggiungere altra".