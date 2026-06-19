Capitolo terzini, la Fiorentina vuole chiudere a breve il primo colpo: ecco i nomi
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto dei terzini, che viste le possibili partenze dei due titolari del ruolo, ossia Gosens e Dodo, sarà tra le zone di campo che potrebbero subire maggiori interventi dal mercato. Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, la Viola in tal senso punta a chiudere almeno un'operazione nel più breve tempo possibile.
Tra i profili seguiti dalla dirigenza gigliata ci sono Joao Mario della Juventus, Norton-Cuffy del Genoa, sul quale resta forte anche l'interesse del Napoli, Destiny Udogie del Tottenham e Costantino Favasuli, prodotto del settore giovanile viola ceduto al Catanzaro.
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