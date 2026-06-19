RFV Calamai: “Paratici ha bisogno di tempo ma la Fiorentina deve puntare all’Europa”

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dei temi emersi dalla conferenza stampa di ieri andata in scena al Viola Park alla presenza di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Queste le sue parole: "Quando Paratici ha parlato della necessità di un cambio di passo, usando parole che sembravano dimenticate dai dirigenti viola come il termine "terzo posto", Paratici ha poi ovviamente detto che certe cose non si cambiano in un giorno una settimana o un mese. Non ha però usato il termine anni, e questo è un passaggio fondamentale, è evidente che nessuno ha la bacchetta magica, ma è altrettanto evidente che la Fiorentina non può perdere anni nel progetto di costruzione di qualcosa di diverso.

Il prossimo dovrà essere un anno prezioso per riprendersi l'Europa, magari anche dalla Conference che è diventata una piacevole o fastidiosa ossessione. Ma evidente che se Paratici ha 4 anni di contratto entro metà del percorso la Fiorentina deve andare a lottare per quel terzo/quarto posto che il direttore ha dichiarato come sua ambizione".