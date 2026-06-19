Calciomercato Il Besiktas forte su Rolando Mandragora: la Fiorentina apre alla cessione

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Il Besiktas di Italiano insiste per Mandragora: la Fiorentina ha aperto alla sua cessione per 10 milioni di euro e non di meno

Il Besiktas insiste per Rolando Mandragora. Il club turco ha intensificato i contatti con la Fiorentina per aggiudicarsi il centrocampista classe ’97. In particolare Vincenzo Italiano lo accoglierebbe molto volentieri a Istanbul per via dell’ottima considerazione che ha di lui fin dai tempi di Firenze (stima ricambiata). Motivo per cui l’ex tecnico viola ha chiesto ai suoi dirigenti di provare a sondare il terreno più concretamente con Paratici e Goretti.

La posizione dei viola

Dal canto suo la Fiorentina ha fatto intendere al Besiktas di essere disponibile a trattare la cessione di Mandragora per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. L’antifona è chiara: nessuno è incedibile, nemmeno l’ex Torino che veste la maglia viola dal giugno del 2022. Ma il club dei Commisso non è disposto a svenderlo né a scendere a patti con nessuno. Già l’estate scorsa fu rifiutata una proposta ufficiale del Real Betis vicina ai 6 milioni.

La volontà del calciatore

Mandragora sta bene a Firenze ed è contento di giocare per la Fiorentina. Nessuno ha parlato ai suoi procuratori di offerte da parte del Besiktas, semplicemente perché non ne sono ancora arrivate. Il centrocampista non sta facendo alcuna pressione per andarsene e, anzi, aspetta di conoscere il progetto del club. Il suo contratto è valido fino al giugno del 2028 con opzione per il 2029. Vedremo se ci saranno sviluppi dalla Turchia.