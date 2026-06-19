La Fiorentina accelera per Koleosho: ecco la richiesta del Burnley

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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato degli esterni e tra i profili più seguiti c’è quello di Luca Koleosho. L’attaccante di proprietà del Burnley, reduce dall’esperienza in prestito al Paris FC, rappresenta una pista concreta per il club viola. A confermare l’interesse è stato anche il direttore sportivo viola Fabio Paratici, che nella giornata di ieri in conferenza stampa ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del classe 2004: "I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo". La società è intenzionata a rinforzare le corsie offensive e il nome dell’azzurro occupa una posizione di primo piano nella lista dei possibili rinforzi, grazie alle qualità tecniche, alla rapidità e alla spiccata intelligenza tattica mostrate nel corso della sua crescita.

I contorni dell'operazione

La retrocessione del Burnley potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione. Per assicurarsi il talento della Nazionale italiana, la Fiorentina sa che sarà necessario investire una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Koleosho è sotto contratto con il club inglese fino al giugno 2029, ma una sua partenza nella prossima finestra estiva appare tutt’altro che improbabile. Non è quindi escluso che nelle prossime settimane possa arrivare un tentativo concreto per chiudere l’affare. Lo riporta il Corriere dello Sport.