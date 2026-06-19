Prandelli a Antognoni: "Giancarlo, ti passo a prendere io e allo stadio si va insieme"

vedi letture

L'ex allenatore della Fiorentina e CT della nazionale italiana, Cesare Prandelli, ha rilasciato un' intervista al Corriere Fiorentino nel corso della quale ha parlato anche di uno temi più di attualità in casa viola degli ultimi giorni, ossia quello relativo alla presenza di Antognoni alla festa per il centenario del club: "Il Centenario senza Antognoni? Non scherziamo, è come andare a messa e non trovare il prete. Giancarlo, se vuoi passo a prenderti e allo stadio si va insieme. Tu non hai bisogno di nessun invito, prendi e vai. Sei la Fiorentina e la rappresenti più di tutti noi, insieme all’amore per questa maglia e per Firenze".

Prandelli ha poi proseguito parlando della sua di presenza al centenario e tornando sul tema Antognoni: "Sono stato invitato insieme ad un altro migliaio di ex viola e andrò di sicuro perché è la festa di tutti noi che abbiamo fatto parte della Fiorentina e dei tifosi, al di là di questioni personali. Questo è il momento giusto per unire tutti, si va alla festa del Centenario solo per la Fiorentina e per ringraziare i tifosi che poi sono quelli che restano sempre, al di là di proprietà, dirigenti, allenatori e giocatori. Loro ci sono sempre e credo che anche per Giancarlo loro ci siano sempre stati e gli vogliono molto bene. Per questo merita di esserci lui, nonostante ci siano nuovi idoli e capitani del presente, e se lo meritano i tifosi che gli sono sempre stati vicini".