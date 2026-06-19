RFV Orlando: "Festa senza Antognoni ha poco senso. Paratici? Mi è piaciuto"

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Queste le parole di Massimo Orlando a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola a proposito della questione Antognoni: “Non mi stupisce, sapevo da tempo che non avrebbe accettato di partecipare al Centenario organizzato alla Fiorentina. Però bisognerebbe che tutte e due le parti si venissero incontro, perché il Centenario senza di lui ha poco senso. Non credo che cambierà idea, ma con questa proprietà non ci siamo”.

Passando a Paratici, come le è parsa la conferenza?

“Secondo me ha detto cose giuste, è presto per dare indicazioni precise. Mi sembra però che abbia le idee chiare. Questa idea di volere diversi calciatori italiani in squadra a me non dispiace. Ho letto di Mandragora, di alcuni giocatori che sarebbero sul mercato. Credo che prima ci sia l’intenzione di incassare più soldi possibile e poi trovare i giocatori che servono a Grosso”.

Non è che si sta pensando a un po’ troppe cessioni di punti fermi?

“Direi di no, Dodo ha espresso lui il desiderio di andare via. Mandragora se va al Besiktas dove gli raddoppiano l’ingaggio che ci vuoi fare… Ho molta fiducia in Paratici, deve comunque prima vendere per poi comprare. Quei giocatori che si pensa possano andar via credo siano d’accordo con Grosso. C’è quindi il suo via libera”.

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