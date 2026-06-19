Valcareggi: "Io sto sul c...o a Ferrari. Di riflesso alla famiglia Commisso"

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L’agente e noto tifoso viola, Furio Valcareggi, ha parlato della possibile assenza di Giancarlo Antognoni al Centenario della Fiorentina: “Antognogni non ha bisogno di inviti, ha dato tutto per Firenze rischiando di morire sul campo. L’invito della Fiorentina è stato freddo, distaccato, algido. Ferrari è il tramite di tutto: Giancarlo non gli sta simpatico, e di riflesso non è gradito alla famiglia Commisso. Vi porto il mio caso.

Mio padre Ferruccio è da sempre stato legato alla Fiorentina, prima da allenatore, poi da consulente per i Pontello, eppure non sono stato invitato. Io sto sui c… a Ferrari. Non è venuto al Torneo Rocco alla Settignanese perché il campo sportivo è intitolato a mio padre. Hanno antipatia nei miei confronti, anche se Romei li ha sempre invitati, e in passato hanno sempre partecipato”.