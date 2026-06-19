Dalla Turchia rilanciano: Italiano vuole Mandragora al Besiktas
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Dalla Turchia insistono sul Besiktas interessato a Rolando Mandragora. Come vi avevamo raccontato su queste pagine, il club di Vincenzo Italiano ha fatto una richiesta di informazioni alla Fiorentina e secondo quanto riportato da Turkiye.com l’ex allenatore viola avrebbe già espresso la propria preferenza per Mandragora per sostituire il nigeriano Wilfred Ndidi.
La richiesta della Fiorentina
Considerando che il contratto di Mandragora scadrà nel 2028 la Fiorentina non vuole svenderlo, motivo per cui lo valuta una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I viola hanno quindi lasciato la porta aperta a un eventuale addio pur escludendo sconti sul prezzo del cartellino. Nei prossimi giorni le parti potrebbero aggiornarsi per trovare un’intesa economica.
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