Radio FirenzeViola verso Lazio-Fiorentina: ora c'è "Garrisca al vento"

Radio FirenzeViola verso Lazio-Fiorentina: ora c'è "Garrisca al vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:07Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso in onda “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Successivamente, dalle 20, partirà il pre-partita di Lazio-Fiorentina con "Se fosse sempre domenica" durante la quale, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, potrete ascoltare le emozioni della sfida dell'Olimpico con il racconto da Roma di Andrea Giannattasio. Subito dopo il match ampio post-gara fino oltre mezzanotte.

Per ascoltarci CLICCA QUI!