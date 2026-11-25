RFV L'ex ds dell'Udinese Larini: "Il ritiro serve a poco. L'alchimia si trova in campo"

Fabrizio Larini, direttore sportivo con un lungo passato anche all'Udinese (prossimo avversario della Fiorentina nella delicatissima sfida di domenica) ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola: "A Bologna l'Udinese ha disputato una buona gara. Se gioca con questa mentalità ha tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione. Serve poi recuperare Davis e Zaniolo, che sta tornando al meglio della forma. L'esempio della Fiorentina dell'anno scorso può aiutare anche i bianconeri.

Per quanto riguarda la Fiorentina dell'anno scorso, qualche errore è stato fatto nella campagna acquisti. Sono stati presi giocatori, soprattutto a centrocampo, che non si integravano al meglio. Quest'anno la campagna acquisti secondo me è stata ottima, c'è stato però il problema dell'allenatore cambiato velocemente, Grosso. Faccio fatica a capire perché si cambia guida tecnica subito. Adesso senz'altro ci sono dei problemi e c'erano con Grosso. Ma mi chiedo perché se non ti sei tenuto Vanoli lo richiami dopo pochi mesi, non vedo il motivo per richiamarlo. Vuol dire che hai sbagliato a giugno a non confermarlo o hai sbagliato a settembre riprendendolo. Non era neanche più sotto contratto con il club, non capisco proprio questa mossa. Ci sono degli errori soprattutto nella gestione dell'ultimo periodo".

Come fare oggi, nel 2026, a compattare uno spogliatoio e provare a diventare squadra?

"Ora diventa più difficile rispetto a prima. Quando giocavo io si andava spesso in ritiro al venerdì, non c'erano telefonini o altre distrazioni e i giocatori erano costretti a stare insieme. Ora vai in un albergo in cui è in ritiro una squadra e non vedi nessuno, son tutti chiusi nelle rispettive camere, questo è un dato di fatto perché le cose son cambiate. Il ritiro fatto adesso secondo me non serve a niente. Nel calcio di oggi l'alchimia la trovi soltanto in campo e nello spogliatoio con il lavoro dello staff".