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Calamai: "Brescianini di nuovo decisivo per dare equilibrio alla squadra"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento delicato di casa Fiorentina: "C'è una cosa molto strana e curiosa nelle riflessioni post-Monza. La richiesta di equilibrio porta al fatto che, alla fine di un mercato pirotecnico, fatto di qualità e talento, diventerà decisivo Marco Brescianini, il gregario, quello che fa legna.
Lo trovo anche comprensibile perché un po' di realismo non guasta. Però l'idea che al centro di tutto possa tornare Brescianini ti fa capire come qualche idea estiva sia già naufragata".".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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