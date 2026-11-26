Dagli inviati
Pranzo, allenamento e confronto interno: inizia il ritiro della Fiorentina
Al Viola Park prende il via il ritiro punitivo che accompagnerà la Fiorentina verso Udine. Ecco cosa prevede il programma di questi giorni
Ha preso il via stamani il ritiro punitivo della Fiorentina, dopo la cocente sconfitta di Monza e in vista della delicata trasferta sul campo dell'Udinese. Tutta la squadra è attualmente dentro il Viola Park, dov'era fissato il ritrovo per le 12 di oggi, con l'appuntamento del pranzo che fa iniziare a tutti gli effetti questi tre giorni di preparazione alla gara.
Il programma del ritiro
I primi ad arrivare sono stati gli infortunati, attorno alle 9:30, successivamente sono arrivati i dirigenti e il resto dell'organico di Vanoli. A breve il pranzo e poi gli allenamenti che accompagneranno la Fiorentina al match di Udine. Facciamo il punto della mattinata e il programma di questi giorni col nostro inviato al centro sportivo viola, Andrea Giannattasio:
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaViviano netto: "Via Vanoli se perde a Udine. Tudor sarebbe l'ideale, il ritiro ora non ha senso"
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com