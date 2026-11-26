Dagli inviati Pranzo, allenamento e confronto interno: inizia il ritiro della Fiorentina

Al Viola Park prende il via il ritiro punitivo che accompagnerà la Fiorentina verso Udine. Ecco cosa prevede il programma di questi giorni

Ha preso il via stamani il ritiro punitivo della Fiorentina, dopo la cocente sconfitta di Monza e in vista della delicata trasferta sul campo dell'Udinese. Tutta la squadra è attualmente dentro il Viola Park, dov'era fissato il ritrovo per le 12 di oggi, con l'appuntamento del pranzo che fa iniziare a tutti gli effetti questi tre giorni di preparazione alla gara.

Il programma del ritiro

I primi ad arrivare sono stati gli infortunati, attorno alle 9:30, successivamente sono arrivati i dirigenti e il resto dell'organico di Vanoli. A breve il pranzo e poi gli allenamenti che accompagneranno la Fiorentina al match di Udine. Facciamo il punto della mattinata e il programma di questi giorni col nostro inviato al centro sportivo viola, Andrea Giannattasio: