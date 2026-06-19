RFV Poesio: "Paratici non mi sembra soddisfatto di ciò che ha trovato"

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Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola la conferenza stampa di Fabio Paratici: “Quando dice che servirà tempo per costruire una società di alto livello, è scontato pensare che quello che ha trovato non lo ha soddisfatto. Idem quando dice che non vuole arrivare settimo per quattro anni di fila”.

Ha avuto l’impressione di un taglio netto con la gestione precedente?

“Certo, le parole di Paratici danno l’idea di una rottura rispetto al passato. Anche perché la dimensione della Fiorentina non può essere quella degli ultimi anni. Questo lo ha detto anche Paratici”.

Qual è, a suo avviso, la valutazione di Paratici sulla riorganizzazione societaria?

“L’impressione è che Paratici abbia fatto un po’ orecchie da mercante. Quasi a tirarsene fuori. Ma fuori non è, soprattutto nell’organizzazione della società. Quello che abbiamo detto in questi mesi sulla mancanza della società fino all’arrivo di Paratici è apparso evidente anche a lui”.

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