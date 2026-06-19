Fiorentina su Ekkelenkamp, ma l'Udinese chiede almeno 20 milioni

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Le voci di mercato attorno a Jurgen Ekkelenkamp continuano a moltiplicarsi, anche se l'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente dell'olandese. Arrivato dall’Anversa nell’estate del 2023 per circa 8 milioni di euro, ha vissuto una stagione di crescita costante, diventando uno degli uomini chiave dello scacchiere tattico di mister Runjaic. I numeri confermano la sua importanza visti i 5 gol e 5 assist in 31 presenze.

La Fiorentina c'è ma servono 20 milioni

Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.com, Fiorentina e Genoa ci pensano seriamente ma i friulani sparano alto: serviranno oltre 20 milioni per far muovere il classe 2000. L’anno scorso Ekkelenkamp ha totalizzato 33 presenze, 5 gol e 4 assist. I bianconeri lo considerano un giocatore importante e da non svendere assolutamente. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sviluppi sul suo futuro.