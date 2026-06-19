FirenzeViola Fiorentina: Primavera e Gubbio primi test poi Dep. La Coruna al Viola Park dopo la tournée inglese

vedi letture

La Fiorentina ha sciolto le riserve sulle prime amichevoli e ufficializzato il programma di luglio e inizio agosto. A testare i primi schemi e i primi meccanismi di Fabio Grosso saranno i ragazzi della Primavera, anche loro all'inizio della loro preparazione, con la consueta amichevole in famiglia il 19 luglio. Poi il livello di difficoltà si alzerà, il 22, con un'avversaria di serie C, il Gubbio che negli ultimi anni ha instaurato ottimi rapporti per la Fiorentina con il prestito di alcuni giovani, da ultimi Mirko Elia, appena rientrato e che ha rinnovato il contratto, che la squadra umbra vorrebbe trattenere. Di sicuro ci sarà spazio per parlare di questo o altri prestiti.

La tournée inglese poi arriva il Deportivo La Coruna

Come già noto la Fiorentina, dopo un paio di giorni di stacco, partirà alla volta dell'Inghilterra dove inconterà nell'ordine il QPR che gioca in Championship e poi il Watford, il 25 e il 29. Quest'ultima sarà l'occasione per riabbracciare Edoardo Bove e salutare Valon Behrami. Finita la mini tournée ancora al Viola Park arriverà il Deportivo la Coruna il 6 agosto. A Ferragosto come noto inizia la Coppa Italia.

Le altre date

Nel programma potrebbero essere inserite altre amichevoli, al momento non ufficiali. Da ricordare che il 6 luglio in un albergo del centro verranno svelate le maglie del nuovo (si fa per dire visto che è un ritorno) sponsor Joma, il 7 e 8 si svolgeranno le visite mediche mentre il 9 prenderà il via il ritiro con la probabile conferenza di presentazione di Fabio Grosso. Per ora non è prevista la presentazione delle squadre come accadde la scorsa stagione.

Il programma delle amichevoli estive della Fiorentina 2026:

19 luglio ore 18.30

Fiorentina vs Primavera Fiorentina

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

22 luglio ore 19.00

Fiorentina vs Gubbio

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

25 luglio ore 16.00

Q.P.R. vs Fiorentina

Matrade Loftus Road – Londra

29 luglio ore 20.30

Watford vs Fiorentina

Vicarage Road – Watford

6 agosto ore 20.00

Fiorentina vs Deportivo La Coruna

Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park