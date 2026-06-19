CSC Flash, Mandragora: ora l'addio è possibile. Il punto su Dodo
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash" sulle ultimissime di mercato in casa Fiorentina.
Su Mandragora c’è il Besiktas
Rolando Mandragora è tra i cedibili per la Fiorentina. Il club chiede una cifra dai 10 milioni in su. Il Besiktas resta interessato e potrebbe muoversi per vie ufficiali già nelle prossime settimane.
La ricerca del centrocampista
Proprio per il fatto che è probabile qualche addio a centrocampo, la società viola è al lavoro per trovare dei nuovi innesti. Tra i papabili come raccontato nelle ultime settimane ci sono Thorstvedt e Ounahi.
Dodo verso l’addio
Il brasiliano ambisce a qualcosa di diverso per il suo futuro rispetto alla Fiorentina. Se però non arrivassero 15 milioni potrebbe rinnovare il contratto per dare la possibilità ai viola di organizzare meglio la sua cessione la prossima stagione. Il Napoli è più defilato mentre la Roma resta una candidata forte.
I terzini nel mirino
Piace sempre Norton-Cuffy del Genoa, occhio anche ad Arnau Martínez che è retrocesso col Girona e che intriga la Fiorentina.
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