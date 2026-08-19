Phillip Arens (Bild): "Fiorentina in pole per Poku: ecco la valutazione"
Phillip Arens, collega del quotidiano tedesco Bild, è intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare di Ernest Poku, uno dei principali obiettivi per l'attacco della Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato estivo: "Il Bayer vuole cambiare qualcosa nel proprio attacco. Vorrebbero riprendere Moussa Diaby dopo qualche anno di Arabia. Poku è uno dei candidati per la cessione e io so che il Bayer sta trattando con la Fiorentina. Lui è arrivato l'anno scorso in estate e nella prima parte di stagione era stato una sorpresa. Nessuno pensava che avrebbe potuto imporsi in una squadra da Champions e lui è sempre stato sempre impiegato nelle partite dei tedeschi. Però nella seconda parte della stagione è stato discontinuo, forse perché ha pagato il passaggio dall'Olanda a un club importante e da Europa come il Bayer Leverkusen. Lui è stato sempre considerato l'erede di Frimpong, ma gli manca qualcosa per fare gol o assist. È giovane e molto rapido, ma quello che so è che è una priorità per la Fiorentina. È stato anche tra i candidati per la nazionale olandese al Mondiale, poi non è stato convocato ma resta un suo obiettivo personale quello di vestire la maglia degli Oranges.
Poi parlando delle richieste economiche dei tedeschi, Arens ha aggiunto:
"Il Bayer vorrebbe cederlo per almeno 20 milioni di euro. Anche il Sunderland si era interessato ma non ha mai presentato un'offerta. La Fiorentina è la squadra favorita per concludere l'operazione".
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