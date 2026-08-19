RFV Phillip Arens (Bild): "Fiorentina in pole per Poku: ecco la valutazione"

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Phillip Arens, collega del quotidiano tedesco Bild, è intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola per parlare di Ernest Poku, uno dei principali obiettivi per l'attacco della Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato estivo: "Il Bayer vuole cambiare qualcosa nel proprio attacco. Vorrebbero riprendere Moussa Diaby dopo qualche anno di Arabia. Poku è uno dei candidati per la cessione e io so che il Bayer sta trattando con la Fiorentina. Lui è arrivato l'anno scorso in estate e nella prima parte di stagione era stato una sorpresa. Nessuno pensava che avrebbe potuto imporsi in una squadra da Champions e lui è sempre stato sempre impiegato nelle partite dei tedeschi. Però nella seconda parte della stagione è stato discontinuo, forse perché ha pagato il passaggio dall'Olanda a un club importante e da Europa come il Bayer Leverkusen. Lui è stato sempre considerato l'erede di Frimpong, ma gli manca qualcosa per fare gol o assist. È giovane e molto rapido, ma quello che so è che è una priorità per la Fiorentina. È stato anche tra i candidati per la nazionale olandese al Mondiale, poi non è stato convocato ma resta un suo obiettivo personale quello di vestire la maglia degli Oranges.

"Il Bayer vorrebbe cederlo per almeno 20 milioni di euro. Anche il Sunderland si era interessato ma non ha mai presentato un'offerta. La Fiorentina è la squadra favorita per concludere l'operazione".