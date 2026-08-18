RFV Gianni Iapichino: "Larissa come la Fiorentina, va dato tempo"

vedi letture

Gianni Iapichino, padre ed allenatore di Larissa che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo all'Europeo: "A mente fredda ho avuto solo ieri per pensarci nel viaggio di ritorno. Sono molto contento perché inizialmente vedendola dal punto di vista tecnico bisogna analizzare tutto ma poi arriva il fattore concreto, cioè che Larissa ha vinto l'oro. Una medaglia che peraltro mancava alla madre... Una gara molto difficile, questo ripaga delle delusioni che ci sono state in passato come per esempio ai campionati del Mondo. Quest'anno ha dimostrato che è tutto sorpassato, che ha capito cosa fare. Tutti pensano che Larissa avendo vinto già da giovane aveva la maturità giusta ma così non è, ora invece sì".

Avete lavorato tanto.

"Abbiamo fatto una scelta precisa, facendo in modo che Larissa potesse costruire da sola la sua mentalità vincente. In gara non c'è nessuno che ti aiuta. La pressione è una cosa con cui convicere, i mental coach aiutano ma a volte come nel caso di Larissa la limitavano".

Ha seguito la costruzione della Fiorentina?

"C'è stato un messaggio chiaro da parte della società che ha deciso di investire, io però ci vado sempre piano. Vorrei una Fiorentina che costruisce con calma, facciamo lavorare la società e l'allenatore in modo che possa essere costruito qualcosa. Bisogna avere pazienza".

È arrivato un messaggio dalla Fiorentina?

"Sì, anche l'invito al Centenario ma purtroppo saremo in giro per l'Europa in quei giorni per delle gare".

Ascolta il podcast per l'intervento completo