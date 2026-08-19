Live Valdepenas si presenta: "Tengo già molto alla maglia viola. Grazie a Borja. Ecco cosa mi ha detto Mou"

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Giorno di presentazioni al Viola Park. Presso il media center del centro sportivo della Fiorentina, oggi ha preso parte alla sua prima conferenza in maglia viola il terzino sinistro spagnolo Victor Valdepenas, arrivato a titilo definitivo dal Real Madrid poche settimane fa. Ecco le sue parole nel consueto LIVE a cura di Firenzeviola.it:

Che differenze ha trovato tra il calcio spagnolo e quello italiano?

"Confermo che il calcio italiano e quello spagnolo sono molto diversi. Quello italiano è molto più tattico e più esigente".

Cosa pensa che non abbia funzionato al Real Madrid?

"Io sono motlo ogoglioso del mio passato al Real, mi ha dato la possibilità di giocare nel calcio dei grandi. La Fiorentina è stata una scelta legata al progetto. Mourinho mi ha salutato augurandomi il meglio".

Pensa di voler incorniciare la maglia della Fiorentina come ha fatto con quella del debutto col Real?

"Sì, conserverò la maglia. E' stato un giorno indimenticabile come quello del mio esordio con il Real contro l'Alaves. Sono già molto legato alla maglia viola".

C'è un giocatore a cui si ispira?

"Intanto voglio ringraziare Borja Valero perché mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato tanto. Sui miei modelli, dico che spero di poter prendere tanto da tutti. Io mi concentro sul mio lavoro: cerco di imparare e dare il massimo".

Come può descrivere le sue caratteristiche?

"La mia velocità e la facilità di compiere sforzi ripetuti. Spero di poter aiutare molto la squadra".

Cosa pensa dell'arrivo qui di Mastantuono?

"Sono felice che sia arrivato qui, tecnicamente è incredibile ed è una grande persona. Sono contento di essere arrivato in una squadra con tanti giocatori spagnoli".

Preferisce giocare centrale o terzino?

"Sì io mi sento molto a mio agio in entrambe le posizioni. Giocherò dove vorrà il mister".