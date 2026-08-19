Calciomercato Il Nottingham Forest piomba su Dodo: trattativa in corso

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Per Dodo spunta il Nottingham Forest: il giocatore è in trattativa per il passaggio in Premier League. Prossime ore decisive

Dodo è vicino alla cessione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il terzino brasiliano, dal contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2027, può andare al Nottingham Forest a titolo definitivo. La trattativa è iniziata e non è escluso che nelle prossime ore arrivi a una svolta. Il club inglese ha infatti intensificato i contatti per il giocatore, con la Fiorentina che valuta concretamente la possibilità di lasciarlo partire a breve.

L'avventura di Dodo con la maglia viola

Dopo quattro stagioni in viola, dunque, l’avventura di Dodo a Firenze potrebbe giungere ai titoli di coda. Il classe '98 era arrivato a Firenze nell'estate del 2022 e nel corso della sua esperienza alla Fiorentina ha collezionato oltre 160 presenze, diventando un elemento importante della squadra. Ora chissà che il suo prossimo capitolo non sia proprio in Inghilterra. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, che potrebbero risultare decisive.