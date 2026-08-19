RFV Calamai: "Ritorno Torreira? Sarei perplesso. Addio Fagioli farebbe riflettere"

vedi letture

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Lucas Torreira: "Faccio due premesse: la prima è che stravedo per lui, ci vedo cuore e anima e ci ho sempre visto quello che era Carlos Dunga. La seconda: so che da anni vorrebbe tornare a Firenze, a cui è rimasto profondamente legato. La mia riflessione è però di perplessità. Al Galatasaray giocano col doppio play, quindi bisognerebbe passare al 4-2-3-1. E poi in questo momento sarebbe un altro play atipico, diverso da Oulai e Fagioli, ma che comunque andrebbe a occupare quella zona del campo.

Tre sono troppi. Torreira per Fagioli sarebbe uno scambio che mi farebbe riflettere. Il secondo può diventare ancora un crack del calcio italiano. Torreira non lo vedo come una priorità della Fiorentina".