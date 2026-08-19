Kean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina

vedi letture

L'avventura di Kean a Firenze sembra giunta al capolinea. Cederlo al Como non sarebbe il massimo, ma dal suo addio i viola potrebbero uscirne più forti.

Moise Kean si allontana da Firenze. Sì, la sensazione è questa e a due settimane dalla fine del calciomercato la Fiorentina rischia davvero di perdere il suo numero 9, per quella che sarebbe, e probabilmente sarà, una cessione che cambierà le carte in tavola della Serie A. Il Como fa sul serio, come sempre, e anche se la prima offerta, da 30 milioni, non può essere certo presa in considerazione, nelle prossime ore alzerà il tiro, per regalare il centravanti a Cesc Fabregas e migliorare sensibilmente, senza se e senza ma, il suo reparto avanzato. Partiamo da una certezza: l'estate della Fiorentina è stata increbibile, nel vero senso della parola, perché nessuno si sarebbe potuto aspettare, e non smetteremo mai di dirlo, un mercato così importante, neanche il più ottimista del mondo. Adesso però serve lo scatto finale, l'ultimo sprint, quello decisivo. Quello che non deve ridimensionare le ambizioni e che soprattutto dovrà mantenere altissimo l'entusiasmo. Un obiettivo non facile da centrare, soprattutto se si pensa al possibile addio, appunto, di Kean, ma la strada sembra tracciata e Fabio Paratici avrà il compito di fare in modo che nessuno possa rimpiangere il classe 2000.

Rinforzare una potenziale diretta concorrente rischia di essere un errore

In tutto questo è impossibile non pensare al fatto che la Fiorentina si ritroverebbe Kean come avversario in Serie A. La cessione al Como rischia di essere un errore, un boomerang, perché, almeno sulla carta, dopo il calciomercato in entrata fatto dal club viola in questa stagione, la squadra di Fabregas potrebbe essere una diretta concorrente nella corsa all'Europa e andare a rinforzare chi ha il tuo stesso obiettivo non sarebbe il massimo. Ma come dicevamo la sensazione è che alla fine l'affare arriverà alla fumata bianca e la Fiorentina dovrà correre ai ripari, investendo il ricavato della cessione di Kean per rinforzarsi. Cosa non semplice ma sicuramente possibile.

Icardi il nome intrigante: l'argentino direbbe sì a Paratici

Nelle ultime ore il nome che ha scaldato più di tutto gli altri Firenze è quello di Mauro Icardi, senza dubbio, per un'operazione che non sarebbe impossibile da chiudere, anzi. L'ex Inter, che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Galatasaray, è attualmente svincolato e secondo le notizie che ci arrivano, più o meno direttamente, ha in mente solo una cosa: tornare in Italia. La Lazio ci sta pensando e sta provando a convincerlo, ma la situazione in casa biancoceleste non è certo la migliore del mondo, per usare un eufemismo e Maurito non è convintissimo di dire sì a Lotito. Direbbe invece sì alla Fiorentina, questa è una certezza, e il suo ingaggio, che apparentemente sembrerebbe essere l'ostacolo più grande da superare, non sarebbe invece in problema. Perché? Perché Icardi si "accontenterebbe" di 4 milioni di euro a stagione, meno di quanto prende attualmente Kean. Questo però non vuol dire che l'argentino è, in questo momento, vicino alla Fiorentina, perché il club viola non è convintissimo di portarlo a Firenze. Quello che ci sentiamo di dire è che nonostante una carriera complicata, soprattutto per questioni extra campo, Icardi potrebbe essere l'attaccante perfetto per non far rimpiangere Kean: in area di rigore resta uno dei migliori, ha 33 anni e può fare ancora la differenza.

Le prossime ore saranno importantissime, anche perché prendendo un giocatore a parametro zero la Fiorentina avrebbe l'intera cifra incassata dalla cessione di Kean da poter investire per gli esterni d'attacco. E allora sì che nessuno rimpiangerebbe Moise Kean. Troppo presto per fare previsioni certe, siamo nella fase embrionale del domino che chiuderà il mercato viola: un mercato fin qui bellissimo, da non rovinare sul più bello, ma dopo due mesi pieni di emozioni e trattative è inevitabile, adesso, fidarsi ciecamente di Fabio Paratici.