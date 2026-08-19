Calciomercato In stallo l'operazione con l'Hull City per Fortini: lui preferisce il Torino

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La trattativa con l'Hull City non decolla a causa della volontà del giocatore di accettare la corte del Torino: lontana l'intesa con i granata

Nicolò Fortini resta un nome di stretta attualità per il mercato dell'Hull City, ma nelle ultime ore non si sono registrati passi avanti nella trattativa che vedrebbe l'esterno rinnovare almeno per una stagione con i viola per poi partire in prestito con diritto di riscatto con direzione Premier League. La sensazione è che da parte del calciatore e dei suoi agenti non ci sia la voglia di prolungare anche solo di un anno l'intesa col club viola e che, soprattutto, la priorità sia dedicata interamente al Torino.

Torino in pressing ma senza accordo con i viola

I granata trattano da settimane il difensore con la Fiorentina senza però mai aver effettuato l'offerta giusta per convincere i viola a lasciarlo partire. Nel frattempo però, è evidente che tra Fortini e il Torino ci sia un accordo di massima nel caso in cui i due club dovessero raggiungere un accordo che in ogni caso, ad oggi, è lontano dall'essere trovato.