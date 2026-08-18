RFV Sentite Nicoletti: "Kean una boutade di fine mercato. Ma Zirkzee mi piace"

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L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto a Garrisca al Vento, in diretta su Radio Firenzeviola, parlando così dell'attualità di casa Fiorentina, partendo dalla questione Kean: "Ascoltatemi bene: Moise non parte, è la classica boutade di fine estate. Ho già visto Joseph sulla balaustra il 29 che annuncia che Kean resta (ride, ndr). Il giocatore ha dato apertura al trasferimento ma non si è messo di traverso e la Fiorentina non ha bisogno di soldi visto che il saldo non è così tanto negativo e siamo la seconda proprietà più ricca della Serie A. L'unica mia paura però è la volontà del calciatore, fossi il manager però glielo direi che il Como poteva muoversi prima... Forse non è davvero la prima scelta. Hanno sbagliato campanello a cui suonare a 13 giorni dalla fine del mercato".

Ma chi potrebbe essere un'alternativa?

"Zirkzee secondo me sarebbe perfetto per tanti motivi. Conosce bene l'Italia, ha uno stipendio accettabile e anche il Manchester United potrebbe essere disposto a cederlo. L'idea mi piace perché sarebbe perfetto per la Fiorentina, ma ripeto che secondo me resta Kean".

E Icardi?

"Lo vedo in fase calante e secondo me non è il profilo giusto per la Fiorentina soprattutto perché il progetto si è sviluppato con giocatori Under 21. Non ci imbriosciamo con i nomi...".