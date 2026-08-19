FirenzeViola Viviano: "Poku perfetto. Torreira? Non per Fagioli. Kean via non sarebbe un problema"

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Queste le parole dell'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano a Radio FirenzeViola, durante "Uno di noi", sul nuovo obiettivo viola Ernest Poku: “È frizzante, ha una gamba importante. Secondo è quel tipo di giocatore che ha uno contro uno, velocità, piedi sulla linea, che attacca il fondo. Mastantuono invece è predisposto a venire dentro, quindi ha caratteristiche diverse”

Che dire sul potenziale ritorno di Torreira?

“Secondo me deve uscire Fagioli, ma non so se lo farei per prendere Torreira. Al di là dell’età del giocatore. Può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare forte su Oulai, magari Torreira sia un profilo migliore. Se dovesse andare via Fagioli a prescindere, lo prenderei di corsa”.

Potrebbe non giocare da titolare.

“Le stagioni sono lunghe, ci sono tante partite, ci sono gli infortuni, gli obiettivi. Se deve fare la panchina a Oulai forse può trovare di meglio. Può darsi che nella Fiorentina possa anche accettare di giocarsi il posto, invece di avere la garanzia di essere titolare”.

Il Como potrà rilanciare per Kean?

“La sensazione è che il Como per essere forte debba compare una punta con quel tipo di caratteristiche. Credo che se i lariani vogliono il giocatore, lui ci andrà. Immagino che Paratici avesse già messo in conto questa cosa. Nel caso saprebbe come comportarsi di conseguenza. Penso che questa situazione non creerebbe mai un problema. Se poi rimane siamo tutti felicissimi. Non credo che chi sta "bene" col cervello sia contento della partenza di Kean (ride, ndr)".

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