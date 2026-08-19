CSC Flash: Avanti tutta per Poku alla Fiorentina. Dodo verso la Premier
Consueto appuntamento con la versione 'Flash' di Chi si compra? con tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Fiorentina a cominciare dagli esterni offensivi, ruolo che i viola vorrebbero coprire con nuovi innesti nel minor tempo possibile:
Poku è il nome nuovo per l'attacco
Ernest Poku è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina e del direttore Fabio Paratici. Un'operazione che potrebbe concludersi a una cifra non certo banale, ovvero 25 milioni di euro.
Soulé non è convinto
Sempre sugli esterni occhio al nome di Matias Soulé che potrebbe lasciare la Roma entro la fine del mercato. L'argentino per il momento non è convinto della destinazione viola.
Torreira solo se parte Fagioli
A centrocampo si parla di Lucas Torreira, che si è proposto alla Fiorentina perché vorrebbe lasciare il Galatasaray. Ha altri due anni di contratto a 5 milioni netti a stagione. Per puntare sull'uruguiano servirebbe l'uscita di Nicolò Fagioli.
Kean-Como, la formula è la chiave
La Fiorentina attende la controffensiva del Como per Kean che potrebbe arrivare entro il prossimo weekend. La formula dovrà assicurare un incasso certo per i viola, senza di esso l'affare non verrà portato avanti.
Il Nottingham su Dodo
Nottingham Forest molto interessato a Dodo, la Fiorentina ha aperto alla cessione ma serve un'offerta superiore ai 10 milioni di euro per convincere i viola a lasciar partire il brasiliano.
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