RFV Massimo Orlando: "Con Kean viola da Champions. Mi auguro resti"

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Massimo Orlando, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio ripartendo dalla situazione di Moise Kean e del futuro del giocatore: "Onestamente questa Fiorentina che sta nascendo così bella e forte, senza Kean non la vedo. Vedo Kean ancora al centro del progetto. Io credo che il Como farà uno sforzo perché gli serve un giocatore così, visto che davanti è l'unico reparto dove non ha avuto un calciatoreveramente forte a disposizione. Dipende però molto anche dal giocatore, se le società dovessero mettersi d'accordo ma lui volesse restare, non se ne farebbe niente. Mi pare di aver capito chelui abbia dato disponibilità al cambio di maglia. Per lui potrebbe anche essere la squadra ideale, il Como, ma da tifoso della Fiorentina spero che non alzino l'offerta nelle prossime ore. Se non dovessero farlo entro qualche giorno si arriverebbe troppo a ridosso dal gong di fine mercato e quindi sarebbe anche difficile mettere le mani alla squadra in entrata. Credo che sia un giocatore integro e assolutamente il miglior attaccante che c'è in Italia. Il problema del carattere non è da sottovalutare, ma avendo un direttore come Paratici si possa gestire tutto meglio rispetto al recente passato. Mi auguro veramente che resti perché poi è una Fiorentina tecnica, che può coinvolgerlo. Ci sta che dopo essersi allenato con i nuovi compagni, possa anche aver cambiato idea e che sia anche pronto a restare".

Che Fiorentina sarebbe con o senza Kean?

"Pellegrino è un giocatore che ho commentato diverse volte: gioca tanto per la squadra, più di Kean, soprattutto nel gioco di sponda e del tenere palla. Però con Kean però è una Fiorentina che potrebbe puntare al quarto o quinto posto, sempre pensando che una squadra tra le big, come Milan o Atalanta, possa sbagliare la stagione. La vedo lì perché mi pare una squadra disegnata in modo ottimo. Ho letto che stanno cercando gli esterni e l'idea del 4-3-3 è ancora presente nei pensieri di Paratici e di Grosso. Se la Fiorentina prosegue nella ricerca di un paio di giocatori in avanti, tenendo poi Kean al centro dell'attacco, tutti avrebbero problemi ad affrontare i viola".

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