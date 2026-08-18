RFV Filippo Grassia: "Secondo me servono almeno 50 milioni per Kean"

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Il giornalista Filippo Grassia ha parlato a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, del futuro di Moise Kean: "Innanzitutto, mi sembra che la proposta del Como sia troppo bassa, considerando che si tratta di un attaccante e viste anche le cifre che stanno caratterizzando questo mercato. Secondo me servirebbero almeno 50 milioni di euro. Detto questo, mi auguro che Kean rimanga a Firenze. Anzi, mi piacerebbe vedere in campo sia lui sia Pellegrino, perché nelle ultime uscite ho visto una Fiorentina capace di giocare un buon calcio, ma che davanti ha bisogno di due veri attaccanti. Non si può pensare di segnare sempre con i giocatori che arrivano dalla difesa o dal centrocampo. A meno che tu non abbia esterni offensivi capaci di garantire 8-9 gol a stagione, ma la Fiorentina al momento non ha giocatori con queste caratteristiche".

Contro il Benevento che Fiorentina ha visto?

"Una buona Fiorentina, ma mi è rimasto un dubbio legato al possesso palla. Secondo me la squadra ha concesso troppo spazio agli avversari e vorrei vedere una Fiorentina più propensa a tenere il pallone e a essere maggiormente padrona del gioco».

Secondo lei si tratta soltanto di un aspetto legato all’inizio della stagione o è già un’indicazione delle idee di Grosso?

"È una domanda interessante. Se guardiamo a come ha giocato il Sassuolo nella scorsa stagione, vediamo una squadra che, anche in rapporto al proprio potenziale, cercava di avere il controllo della partita e mantenere il possesso. Quando lasci troppo il pallone agli avversari e ti abbassi, rischi sempre di concedere occasioni e di prendere gol, come è successo nella ripresa contro il Benevento. Vedremo quindi se Grosso riuscirà a dare alla Fiorentina maggiore controllo del gioco".

La trasferta di Roma può essere particolare anche per un motivo storico?

"Sì, anche per un ricordo personale. Quando la Fiorentina vinse il suo secondo e, purtroppo, ultimo scudetto, giocò proprio all’Olimpico la prima partita della stagione, vincendo, se non ricordo male, per 2-1. Speriamo quindi che i corsi e ricorsi storici possano portare fortuna".

Se il Como dovesse arrivare a offrire circa 40 milioni per Kean, la Fiorentina dovrebbe accettare? E in quel caso sarebbe rischioso puntare su Pellegrino come titolare?

"Non parlerei di un azzardo, ma Pellegrino da solo non sarebbe sufficiente. Anche perché è stato ceduto il giovane Braschi e, per quello che ho visto e per le cose positive che mi sono state raccontate sul suo conto nel settore giovanile, personalmente lo avrei tenuto. Se Kean dovesse partire, la Fiorentina avrebbe quindi bisogno di acquistare un altro attaccante, anche rapidamente, per non trovarsi scoperta in quel reparto".

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